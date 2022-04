Un uomo, con precedenti di polizia a carico, si è visto comminare la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’abitazione, al luogo di lavoro e a tutti i luoghi frequentati dalla moglie.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’intervento dei Carabinieri della Stazione di Cremona eseguito alla fine di marzo scorso nell’abitazione della famiglia per un’aggressione subita dalla donna al termine della quale i militari hanno raccolto in caserma le sue dichiarazioni. La vittima ha ricostruito il passato di violenze verificando il deteriorarsi del rapporto coniugale già subito dopo il matrimonio e accertando che fortunatamente la donna, a seguito dell’ultima aggressione, non avesse riportato lesioni né che avesse presentato denunce in precedenza.

Visto l’aggravarsi della situazione e temendo per la sua incolumità si era però finalmente convinta a rivolgersi ai Carabinieri cui ha riferito anche che la situazione stava via via peggiorando a causa dei vizi dell’uomo di abusare di alcolici e di giocare alle slot machines per le quali vi erano continue richieste di denaro. I tentativi di opposizione avevano spesso come conclusione litigi e percosse anche di fronte ai figli. L’ennesimo maltrattamento davanti al figlio, alla nuora e ai nipoti ha fatto scaturire la richiesta d’aiuto ai carabinieri e la denuncia.

I militari, conclusa la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità dell’uomo, hanno informato l’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento diretto a tutelare della vittima, imponendo al marito violento di non avvicinarsi alla donna in nessuna occasione e, in caso di incontro fortuito, allontanarsi immediatamente dal posto.

© Riproduzione riservata