Continuano gli aiuti della comunità cremonese al popolo ucraino fuggito dalla guerra. Domani mattina all’alba partiranno alla volta di Cracovia i due furgoni carichi di generi alimentari, prodotti igienici e medicinali caricati oggi pomeriggio dai volontari di Fondazione Moreni, Ecocompany, cooperativa il Cerchio e Cremona for Chernobyl.

Nel primo pomeriggio sono stati caricati gli scatoloni presso il capannone di Ghedi dove il presidente di Fondazione Moreni, Giancarlo Rovati, sta raccogliendo materiale vario. Altro materiale è stato poi caricato dalla Caritas di San Savino e infine ulteriore passaggio in via Pennelli, sede della Fondazione, dove da giorni stanno arrivando generi di tutti i tipi. L’equipaggio sarà composto da sei persone, in modo da darsi il cambio alla guida: tra loro anche Giuliano Mezzadri di Cremona for Chernobyl, l‘associazione che all’indomani del disastro della centrale nucleare ha ospitato i bambini bielorussi per periodi di vacanze “terapeutiche”.

Tutto il materiale sarà consegnato alla Caritas polacca.

In questi giorni è partito un altro grosso carico di aiuti, stavolta da parte di Agropolis, dove addirittura è stato caricato un bilico.

