Commovente ed emozionante ultimo saluto nella sua amata azienda per Peppo Quaini, che prima dei funerali in cattedrale è stato ricordato in una cerimonia intima, con i suoi cari, gli amici e i suoi cavalli, in quella terra che lui ha tanto amato.

Peppo Quaini è stato un imprenditore illuminato, che ha contribuito a far conoscere la zootecnia cremonese in tutto il mondo grazie alle sue competenze. È stato salutato con una poesia di Mario Andrade, il poeta del tempo prezioso, una poesia che rispecchia l’uomo che era. Quell’uomo autentico che sa pesare il valore delle cose. E’ seguita poi la cerimonia in una Cattedrale gremita.

