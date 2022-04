Dopo due anni in cui l’emergenza sanitaria ha fortemente limitato alcuni tradizionali appuntamenti di incontro e confronto, l’Ats della Val Padana è tornata a promuovere ed organizzare – sebbene ancora in modalità online – l’annuale convegno dal titolo “Whp: luoghi di lavoro che promuovono salute”, dedicato alle aziende del territorio cremonese che aderiscono alla Rete regionale Whp (Workplace Health Promotion, ovvero “luoghi di lavoro che promuovono salute”).

La Rete Whp è un programma validato a livello internazionale che prevede la promozione di cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro, al fine di renderli ambienti favorevoli all’adozione consapevole ed alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche.

Si è svolto così, nella mattinata di venerdì 8 aprile – dopo i saluti istituzionali portati dal Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Cristina Somenzi, anche a nome del Direttore Generale Salvatore Mannino e del Direttore Sanitario Silvana Cirincione – e dalla Dirigente Uosd Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti Laura Rubagotti, questo rinnovato appuntamento dedicato alle aziende aderenti alla Rete cremonese Whp e che hanno in questi giorni ricevuto gli attestati, quale titolo di riconoscimento degli sforzi profusi per migliorare la Salute e il Benessere nel luogo di lavoro.

Ha aperto i lavori Elena Lameri – assistente sanitaria della Uosd Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti di Ats e Referente Locale di Progetto – con una panoramica sul Programma Whp nell’Ats della Val Padana dal 2016 e successivamente ha esposto gli obiettivi di implementazione del programma nell’anno 2022; Laura Rubagotti – Responsabile del Progetto Whp per Ats – ha presentato gli aspetti innovativi del Programma Whp, in un’ottica di rinnovata azione propositiva e propulsiva dei progetti di promozione della salute e del benessere nei luoghi di lavoro, orientati anche all’equità e alla responsabilità sociale per il contrasto delle disuguaglianze di salute.

L’Ats della Val Padana ha fortemente voluto riproporre questo appuntamento a testimonianza dell’importanza del lavoro di rete tra l’Ats della Val Padana e le aziende del territorio, riconoscendo a quest’ultime una grande determinazione nel realizzare, anno dopo anno, nuove progettualità e “prassi raccomandate”.

Ad oggi, la Rete Whp cremonese premia 62 luoghi di lavoro: Asst di Cremona, Asst di Cremona Presidio Oglio Po, Asst di Crema, Snam Crema, Snam Sergnano, Snam Ripalta Guerina, Fondazione Preyer Casalmorano, Fondazione Aragona, Cr Forma Cremona, Cr Forma Crema, Euromet, Questura di Cremona, Ats della Val Padana sede di Cremona, Azienda Speciale Cremona Solidale, Inail Cremona, Npi Italia, Ente Provincia di Cremona, Consorzio Casalasco del Pomodoro, Barilla Cremona, Lgh, Padania Acque Cremona, Padania Acque Crema, Fondazione Benefattori Cremaschi – Via Kennedy, Fondazione Benefattori Cremaschi – Via Zurla, Asst Crema – Presidio di Rivolta d’Adda, Diversey, Euromisure, Gayesco, Fondazione Vismara de Petri, RGM, Istituto Ospedaliero di Sospiro, Croce Rossa Crema, Commissione Tributaria Cremona, Fondazione Elisabetta Germani, Ragioneria Territoriale delle Stato – sede di Cremona, Asst Crema cure sub acute- Presidio di Soncino, Wonder, Italcoppie, CD Barbieri, Ente Provincia – Porto, Ente Provincia- Centro per l’impiego, Ente Provincia – Ufficio Tecnico, Chromavis Offanengo, Bomi, De Salute s.r.l., G. Carrai & C., Comune di Cremona, Servizio Informagiovani – Comune di Cremona, Settore Politiche Educative – Comune di Cremona, Polizia Municipale – Comune di Cremona, Settore Politiche Sociali – Comune di Cremona, Servizi Cimiteriali – Comune di Cremona, Lavori Pubblici e Mobilità Urbana – Comune di Cremona, Settore Urbanistica e Sviluppo Lavoro – Comune di Cremona, Museo Civico e Settore Cultura – Comune di Cremona, Teatro Monteverdi – Comune di Cremona, Economato – Comune di Cremona, Sportello Unico Edilizia e Commercio – Comune di Cremona, Centro Famiglie – Comune di Cremona, Servizio Elaborazione Dati – Comune di Cremona, Esselunga Cremona, Centro Diurno Ozanam.

