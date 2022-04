“Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti”: per questo reato, commesso dieci anni fa, è stato arrestato a Soresina un 67enne con precedenti di polizia. E’ stato posto ai domiciliari nella mattinata del 7 aprile dai Carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Cremona. Dovrà scontare la condanna definitiva a un anno e otto mesi di reclusione.

I militari lo hanno trovato nella sua casa dove già scontava un’altra condanna.

I fatti contestati risalgono a oltre 10 anni fa, ovvero all’anno 2011 e sono circoscritti ad alcune operazioni fraudolente svolte in quell’anno.

Dopo ben 11 anni è intervenuto nei confronti del 67enne il provvedimento definitivo del Tribunale di Cremona e il conseguente

ordine di esecuzione della pena.

Tenuto conto della precedente condanna, dovrà ora scontare un periodo di detenzione domiciliare complessiva pari a tre anni e cinque. mesi.

