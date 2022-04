Quintultima giornata di Serie B e Cremonese in campo oggi, sabato 9 aprile, alle 16.15 allo ‘Stirpe’ di Frosinone. I ciociari hanno vinto le ultime 4 partite in casa, mentre in altrettanti match in trasferta hanno raccolto solo un punto pareggiando con l’Ascoli, oltre ad aver perso nelle ultime due. Nell’ultima uscita, la formazione di Grosso ha perso 2-0 sul campo del Pordenone.

