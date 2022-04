Bit, inaugurato lo stand di Regione Lombardia

“Il 2022 sarà l’anno della rinascita del turismo Lombardo. Nonostante l’incertezza e le difficoltà del momento, i numeri ci fanno ben sperare per una Pasqua sold out ed un’estate piena di turisti”.

Con queste parole Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, ha inaugurato lo stand regionale alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo. Un evento che ha visto la partecipazione del Ministro al Turismo, Massimo Garavaglia, dell’assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini e del sottosegretario ai rapporti con le Delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi.

“Siamo la terra dei grandi eventi e dalla forte attrattività – ha detto l’assessore -. Grazie alle nostre eccellenze, dalle città d’arte ai laghi sino ai piccoli borghi, sapremo rilanciare un settore nevralgico per l’economia regionale e nazionale”.

Le stime di Polis, d’altronde, parlano chiaro: nel 2022, è presumibile che vi sia una “crescita di presenze turistiche, rispetto al 2021, del 30%. Con punte importanti nel periodo primaverile, e quindi Pasqua, del +62,3%. Bene anche l’estate, con un dato positivo del +8,7%. Numeri che fanno ben sperare e che danno fiato ad imprese e professionisti” ha aggiunto Lara Magoni.

Una Lombardia che mira a diventare la prima destinazione italiana del wedding, Concetto ribadito nel corso dell’evento ‘La Lombardia del wedding: il racconto della Lombardia come destinazione per un ‘sì, lo voglio’ in grande stile’, al quale hanno partecipato Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese, e Angelo Garini, wedding planner e curatore del progetto “varesedestinationwedding.it”. “La Lombardia è una destinazione particolarmente attrattiva a livello internazionale e sono convinta che abbia tutte le carte in regola per diventare la location ideale dove celebrare il giorno più importante della vita e dire il fatidico sì – ha spiegato Magoni -. La Bit è l’occasione per presentare il nuovo hub dedicato al wedding, un’area con contenuti in italiano, inglese e tedesco, all’interno del portale di promozione turistica regionale, con suggerimenti sulle location più suggestive per coronare un sogno d’amore che duri una vita”. “Un mercato importante, che prima della pandemia valeva oltre 5 miliardi, dando lavoro a 10.000 aziende (Dati Fermep, Federazione Matrimoni ed Eventi Privati). Ambientazioni, accoglienza, formazione, competenza, cura del particolare ed attenzione ai dettagli sono le armi vincenti per far diventare la Lombardia la prima destinazione italiana per il wedding”.

