E’ ancora Lego-mania: domenica mattina, ultimo giorno di apertura per Cremona&Bricks, una lunga fila di persone davanti a CremonaFiere ancora prima dell’apertura dell’esposizione. Molti bambini accompagnati dai genitori ma anche coppie cremonesi e non solo alla ricerca di qualche ora di spensieratezza.

Il padiglione 1 di CremonaFiere si è trasformato in una vera e propria officina del divertimento con la possibilità di ammirare splendidi Diorami, tra i quali il Diorama City con elementi simbolo della città di Cremona, ma anche di cimentarsi in prima persona nel gioco delle costruzioni e acquistare nelle aree mercatino.

Un’occasione unica non solo per i bambini ma anche per gli adulti perché, come sottolinea Ugo Carminati, Presidente dell’Associazione Cremona Bricks: “Il Lego è qualcosa che tutti conosciamo e amiamo, una passione in grado di attraversare le generazioni rimanendo sempre attuale. Se il LEGO® non passa mai di moda e continua ad avere un tale successo – continua Carminati – è per quello che rappresenta e che riesce a trasmettere. Non è come un videogioco, dove ci si sfida per avere la meglio sugli altri giocatori. Il Lego ci insegna non a giocare contro, ma a giocare insieme: genitori e figli, fratelli e sorelle, amici, colleghi, conoscenti. L’obiettivo non è vincere, ma stare insieme e condividere una passione. Giocando tutti nella stessa squadra”. fb

