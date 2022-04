E’ iniziata alle nove e mezza di domenica mattina con i ragazzi del conservatorio Monteverdi di Cremona e il loro inno d’Italia la giornata nazionale di Plasticfree a Cremona: l’associazione, guidata da Marco Barbieri, ha chiamato a raccolta alle Colonie Padane tutte le persone cremonesi e non solo pronte per una mattinata di raccolta di plastica sia in zona Colonie Padane che in zona via del Sale.

150 circa i partecipanti all’iniziativa che ormai è diventata una “buona abitudine” per i cremonesi: “Nella prima nostra esperienza eravamo in 19” ricorda Barbieri contento del successo odierno “poi abbiamo toccato la punta di 450 e ora 150. Siamo davvero molto contenti”. Tra i tanti volontari, tutti armati di pinza, guanti e maglietta dell’associazione, anche l’assessore comunale al Bilancio Maurizio Manzi e l’ex assessore Alessia Manfredini. fb

