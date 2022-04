Il successo del Monza contro il Cosenza fa volare la squadra lombarda al secondo posto in classifica. E la Cremonese, scivolata in trasferta contro il Frosinone sabato (è finita 2-1 per i ciociari) finisce al terzo posto in classifica di Serie B. Fondamentali saranno dunque le prossime gare: lunedì 18 aprile riflettori puntati su Cremonese-Cosenza, ma anche su Monza-Brescia e Reggina-Lecce. La 36esima giornata di serie B, il 25 aprile, vedrà la Cremonese sfidare in trasferta il Crotone, mentre il Monza sfiderà il Frosinone e il Lecce il Pisa. Sabato 30 aprile Cremo in campo allo Zini contro l’Ascoli mentre Monza e Lecce sfideranno rispettivamente Benevento e Vicenza. Infine l’ultima giornata sarà venerdì 6 maggio con Como-Cremonese, Lecce-Pordenone e Perugia-Monza.

