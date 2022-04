“Siamo giunti ad un importate obiettivo”: così il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni ha commentato l’avvio della costituenda Associazione Temporanea di scopo (Ats) per lo sviluppo del Masterplan 3C. “Un percorso lungo, partecipato, che ha permesso di delineare complessivamente il quadro entro cui ci muoveremo per gettare nuove basi e progetti, sulla base di quanto già fatto dal territorio sino ad oggi” sottolinea Signoroni. “Di questo ringrazio tutti i sindaci, le categorie economiche, le parti politiche, sociali e tutti coloro che hanno contribuito, con il proprio apporto e riflessioni, a giungere alla definizione della stessa Ats.

Dal 2018 – continua Signoroni – il percorso intrapreso con il coinvolgimento degli enti e dei principali portatori d’interesse del territorio, con l’Associazione Industriali di Cremona, attraverso l’iniziativa Masterplan 3C, piano elaborato da The European House Ambrosetti a supporto della programmazione strategica territoriale, ha definito diversi obiettivi fra cui il mettere a punto la visione del futuro per il territorio della provincia di Cremona e la relativa agenda d’azione strategica.

Una visione inserita in un percorso “che deve tenere in debito conto i progetti in essere, gli attuali scenari geopolitici internazionali, la situazione pandemica e le pesanti ricadute non solo in termini sociali, ma anche economici. Un percorso che è in progress e che vedrà la partecipazione di tutti i soggetti della società affinché si costruisca insieme il nostro futuro, dai piccoli comuni alle imprese, alle parti sociali, valorizzando le eccellenze locali, gli interventi locali già attuati e definendo un brand identificativo territoriale” conclude Signoroni.

© Riproduzione riservata