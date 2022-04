Cremona Musica e Yamaha Music Europe – Branch Italy, presentano la quarta edizione del concorso di composizione concepito per favorire l’incontro tra l’innovativa tecnologia Yamaha e il genio creativo dei compositori di oggi! Le molteplici potenzialità offerte dalla tecnologia Disklavier potranno essere utilizzate dai partecipanti per comporre un brano inedito. I finalisti saranno selezionati da una giuria internazionale e verranno premiati domenica 25 settembre, nell’ambito di Cremona Musica International Exhibitions and Festival che si svolge a CremonaFiere dal 23 al 25 Settembre 2022.

“Il pianoforte Disklavier è uno strumento unico nel suo genere e rappresenta una grande opportunità per i compositori, consentendo di riprodurre acusticamente al pianoforte partiture in formato midi con la massima precisione. – spiega Roberto Prosseda, coordinatore artistico di Cremona Musica –

Ogni composizione in gara sarà eseguita dal Disklavier e i video saranno pubblicati su Youtube, dando quindi visibilità a tutti i partecipanti, nello spirito di networking e condivisione che contraddistingue Cremona Musica”.

“La missione di Cremona Musica non è solo l’organizzazione della manifestazione, ma prosegue 365 giorni l’anno con un costante impegno nella promozione della musica, – dichiara Ilaria Seghizzi, Product Manager di Cremona Musica – anche con progetti di co-marketing con le azienda partner, per realizzare iniziative di grande prestigio come questa. Vogliamo continuare con forza a sostenere la musica e la sua divulgazione”

“Il Disklavier Composers Contest, giunto alla quarta edizione nonostante le immense difficoltà di questi ultimi anni, è un progetto di cui siamo davvero orgogliosi. – spiega Giovanni Iannantuoni, Senior Manager di Yamaha Music Europe – L’alta tecnologia contenuta in un pianoforte Disklavier è totalmente al servizio dell’artista, dell’atto creativo. Un pianoforte Disklavier può essere utilizzato come un qualsiasi pianoforte acustico, ma se necessario può permettere al pianista, al compositore di scrivere e di suonare brani come se si fosse dotati di decine di dita. Ogni anno restiamo sorpresi dalla qualità”.

Il Disklavier Composers Contest è aperto ai musicisti maggiorenni, residenti in Europa, indipendentemente dal titolo di studio. I partecipanti dovranno comporre un brano inedito che sarà riprodotto su un pianoforte Disklavier. La giuria internazionale composta da Antonio Faraò (Italia), Andrea Portera (Italia), Gabriel Prokofiev (Russia), Gabrio Taglietti (Italia), Dan Tepfer (USA) selezionerà i brani che accederanno alla finale del 25 settembre, che si svolgerà nell’ambito della Manifestazione fieristica Cremona Musica. In quell’occasione verrà decretato il vincitore, a cui andrà un premio di euro 5.000,00 (al lordo delle ritenute di legge vigenti) offerto da Yamaha Music Europe – Branch Italy. Ogni spartito/file audio presentato dai concorrenti e caricato nella pagina di iscrizione sarà eseguito su Disklavier, video-registrato e pubblicato sul canale YouTube Disklavier Composers Contest con relativo titolo e nome dell’autore. Casa Musicale Sonzogno pubblicherà il brano vincitore inserendo il titolo nel suo catalogo e si riserva la facoltà di proporre a uno o più autori finalisti di pubblicare nel proprio catalogo le rispettive composizioni.

La tecnologia Disklavier, sviluppata in oltre 30 anni da Yamaha, permette ai pianoforti acustici del brand giapponese di registrare e riprodurre perfettamente le performance del pianista, attingendo anche ad un catalogo di spartiti, registrazioni, o partendo anche da una semplice traccia in formato MIDI, replicando anche le sfumature sonore e i movimenti di tasti e pedali, e permettendo al pianista anche di accompagnarsi da solo o di suonare un pianoforte situato dall’altra parte del mondo.

Cremona Musica International exhibitions and festival è la manifestazione fieristica più importante al mondo per gli strumenti musicali d’alto artigianato, e si tiene ogni anno a Cremona, città natale di Stradivari e polo internazionale dello strumento musicale. Oltre agli strumenti creati dai maestri cremonesi, italiani, e internazionali, Cremona Musica ospita un calendario di eventi ricco e variegato, con concerti, mostre, masterclass, concorsi, conferenze, con artisti di livello mondiale. Combinando il lato business e quello artistico della musica, Cremona Musica diventa un evento irrinunciabile, un punto di incontro dove nascono nuove idee, progetti e collaborazioni, e dove la musica vive e si rinnova.

