Una Santa Messa Pasquale in lingua ucraina a S.Ambrogio, alle 15. E’ l’iniziativa del parroco don Paolo Arienti, per stare vicino a una comunità che soffre e in particolare agli ucraini rifugiati a Cremona. Sarà celebrata secondo il rito bizantino da don Vasyl Marchuk, sacerdote cattolico ucraino residente a Bergamo, ma già conosciuto nella diocesi cremonese. A seguire, ci sarà un momento di convivialità in oratorio, un rinfresco per i quattrocento fedeli ucraini, un’occasione per loro per stare insieme e conoscersi.

E la condivisione e la conoscenza reciproca avranno modo di proseguire anche nelle settimane future: gli scout cremonesi, infatti, stanno organizzando per metà maggio un’altra festa totalmente dedicata a loro.

«L’idea è quella di segnalare la straordinarietà della Pasqua anche per loro – spiega don Paolo Arienti, parroco di Sant’Ambrogio –. Essendo una celebrazione in ucraino, i nostri parrocchiani non parteciperanno, ma ci è sembrato giusto mettere a disposizione la chiesa per permettere anche ai nostri fratelli ucraini di celebrare la festa della Pasqua».

Proseguono, nel frattempo, le attività solidali in sostegno del popolo ucraino: «L’accoglienza è molto sentita e sta andando avanti; c’è molta attenzione e disponibilità da parte di tanti a donare – conclude Arienti –. Anche il cestone per la raccolta di generi alimentari che abbiamo in oratorio non è mai vuoto».

© Riproduzione riservata