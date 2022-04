Ben due risse in un pomeriggio in via Magazzini Generali, vicino al supermercato Famila, dove ogni giorno si radunano gruppi di stranieri e dove ormai quasi quotidianamente la situazione esplode in feroci dispute e risse. L’ultima proprio questa sera, intorno alle 20, quando due stranieri, un ghanese di 23 anni e un nigeriano di 32, si sono scontrati violentemente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per medicare il più giovane, che se l’è cavata con un labbro tagliato e un occhio nero. Insieme a loro anche i Carabinieri di Cremona, che già erano dovuti intervenire per motivi analoghi verso le 17.

Una situazione ormai sempre più frequente, che esaspera i residenti della zona, i quali non portano più i figli al parco nel timore di un nuovo scoppio di violenza. lb

