Un secondo incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, attorno alle 17, sulla statale Padana Inferiore Cremona – Piacenza all’altezza di Caorso. In mattinata, a seguito del tamponamento con due auto, un camion che trasportava polvere di cemento si era ribaltato davanti al distributore Ip, e per tutto il pomeriggio è rimasto sulla carreggiata, in attesa che terminassero gli accertamenti da parte della Polizia Locale. Il traffico era stato deviato su una sola corsia, a senso unico alternato e forse proprio a causa del rallentamento, un’auto è stata tamponata, finendo nel fossato laterale. Il ragazzo che era alla guida è stato estratto dai Vigili del Fuoco e portato all’ospedale di Piacenza.

