Incidente, poco dopo le 17,30, in via Zaist: un pullman di linea ha tamponato un camion che era in coda sulla tangenziale. L’autista del camion aveva appena scaricato la merce ed era diretto in autostrada per tornare a Bologna. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. Ferito il conducente del pullman, un 38enne, trasportato in ospedale in codice giallo. A bordo c’era solo l’autista. Il traffico è rimasto completamente fermo dalla rotonda di via Persico fino a via Mantova. Code di veicoli si sono formate anche nelle vie limitrofe di accesso alla tangenziale. Sul luogo del tamponamento sono intervenuti anche i vigili del fuoco e per i rilievi gli agenti della polizia locale di Cremona.

