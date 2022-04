L’ha picchiata fino a mandarla in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico, fratture alle costole e al dito di una mano. Prognosi di 30 giorni. Vittima, una 56enne cremonese maltrattata dal compagno, 56 anni, residente nel milanese, che è stato denunciato dagli agenti della squadra Mobile di Lodi. Non sarebbe la prima volta che l’uomo avrebbe alzato le mani sulla compagna, ma la donna prima di quest’ultimo episodio non l’ha mai voluto denunciare. Nei confronti del compagno violento, l’autorità giudiziaria di Cremona ha emesso un’ordinanza di allontanamento immediato dalla casa familiare e un divieto di avvicinamento alla donna, accompagnata in una struttura protetta.

