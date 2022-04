Una Pasquetta all’insegna dei turisti in centro a Cremona: già dalle prime ore di lunedì mattina in città infatti sono arrivati diversi pullman di turisti pronti ad ammirare le bellezze di Cremona. Vengono soprattutto dal Nord Italia, Brescia, Varese e Vicenza e, armati di macchine fotografiche e smartphone, hanno iniziato a fotografare la Cattedrale, Palazzo Comunale e Museo del Violino. “I flussi ci sono” dice Tommaso Giorgi del CrArt “la Pasqua nell’arte cremonese è il titolo del percorso di Pasquetta con gruppi di cremonesi ma anche tanti turisti”. Non tutti però sono organizzati in gruppi: in giro per la città anche molte famiglie automunite che si godono il sole e il tepore della giornata ma anche l’atmosfera magica della città. fb

