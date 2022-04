E’ stata una Pasquetta all’insegna del sole, con temperature primaverili che hanno incentivato i cremonesi a passare il pomeriggio all’aria aperta. In compagnia di famiglia o amici. Ecco allora che i parchi cittadini, a partire dal Parco al Po, sono stati presi d’assalto da bambini e adulti per trascorrere un momento di spensieratezza e serenità. I più piccoli si sono divertiti anche con i giochi messi a disposizioni da enti e comune e alle Colonie Padane una lunga fila di piccoli per provare il parco avventura.

Non soltanto però la passione giochi e natura. Molti anche i cremonesi che hanno deciso di darsi alle due ruote: e le piste ciclabili che portano appena fuori città si sono riempite di ciclo amatori che, nel massimo rispetto della sicurezza, hanno pedalato per svagarsi qualche ora lontano dalla routine lavorativa.fb

© Riproduzione riservata