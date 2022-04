Una montagna di rifiuti si sta accumulando nei cortili dei due condomini Aler di Via Angelo Borroni, ai civici 1 e 3. Sacchetti di diverso tipo, ma nessuno in regola con la norma che prevede l’uso esclusivo dei sacchi azzurri con tag, che identificano ciascuna utenza e per questo non più ritirati da Linea Gestioni.

Dopo il periodo sperimentale iniziato lo scorso settembre, infatti, dal 1 marzo i sacchi diversi da quelli regolamentari vengono lasciati sul posto dagli addetti al ritiro e da aprile sono scattate anche le multe per chi contravviene alle regole. Il problema sta però nei condomini, dove è difficile identificare con certezza chi ancora non si è adeguato: in questo caso le sanzioni saranno indirizzate agli amministratori. Ancora più complicata è l’applicazione delle regole nelle case di edilizia residenziale pubblica.

Inutili finora sono state le segnalazioni all’Aler di alcuni residenti, che vedono di giorno in giorno crescere la montagna di sacchetti di tutti i tipi. L’immondizia lasciata in giacenza sta provocando come ovvio problemi igienici, tra cui il proliferare di topi.

