Non sono arrivate candidature in comune a Cremona per la ricerca di una figura di alta specializzazione nel settore Mobilità Sostenibile, Programmazione, Progettazione, Manutenzione, e Protezione Civile, il cui bando scadrà domani. Si tratta di un ruolo inserito da pochi mesi dalla giunta comunale nel piano del personale, e si colloca tra il dirigente e la posizione organizzativa. Una sorta di “super tecnico”, “super specializzato” in alcuni settori. Tanto che i requisiti per essere ammessi alla selezione del bando sono molto specifici. In questo caso è richiesta la laurea di vecchio ordinamento oppure una laurea specialistica o magistrale in ingegneria civile o titoli equipollenti.

Sono arrivate invece 4 candidature per la selezione del nuovo dirigente del settore Ambiente, Area Vasta e Transizione Ecologica, che subentrerà a Mara Pesaro, in pensione dal primo maggio.

Complessivamente i dirigenti in comune sono 11, mentre le posizioni organizzative, non tutte coperte a causa dei tanti pensionamenti che ci sono stati in questi anni, sono 34. Si sta predisponendo inoltre un altro bando per la ricerca di una figura di alta specializzazione che affiancherà il nuovo dirigente del settore Ambiente.

Silvia Galli

