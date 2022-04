Ha preso il via venerdì mattina il viaggio degli alunni cremonesi alla scoperta delle opere d’arte che hanno il cibo come soggetto e fonte d’ispirazione. Le sale del Museo Civico “Ala Ponzone” hanno accolto la prima visita in presenza delle classi che hanno aderito al percorso “Il cibo nell’arte”, proposto da Coldiretti Cremona nell’ambito de “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, il progetto didattico rivolto alle Scuole primarie e secondarie della Provincia di Cremona, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, con Coldiretti Donne Impresa e Giovani Impresa in prima linea nell’impegno di promuovere sani stili di vita coniugati alla sostenibilità ambientale. Per le classi prima si è svolta in presenza la visita al Museo Civico “Ala Ponzone”, alla scoperta di grandi capolavori ispirati dal cibo. Con un focus sull’”Ortolano” dell’Arcimboldo, realizzato combinando immagini di fiori, frutti, ortaggi, pesci. Dopo l’interessante percorso tra le tele del Museo, ecco il momento più pratico con la realizzazione ad acquerello di una riproduzione proprio dell’Ortolano di Arcimboldo, guidata dal pittore Riccardo Bozuffi.fb

