L’Asst Cremona ha rivisto il contratto di comodato d’uso gratuito degli ambienti della Sapiens di Costa S.Abramo come centro vaccinale. Su richiesta dell’agenzia di lavoro, è stato modificato il contratto in essere, con scadenza 30 settembre 2022, escludendo la possibilità di proroga fino al 31 dicembre e introducendo, all’art.3, l’indisponibilità dei locali attualmente dedicati a spogliatoi per il personale ASST, a decorrere dal 1 giugno e sino alla scadenza del contratto.

Il centro vaccinale era tornato alla Sapiens lo scorso marzo, dopo essere stato ricollocato a CremonaFiere nell’ultima parte del 2021 per far fronte ad un previsto incremento di utenza, in concomitanza con la terza dose di vaccino. Il contratto prevede che sia il proprietario dei locali a farsi carico della manutenzione ordinaria delle aree; delle spese di gestione dei locali (pulizie, acqua, luce, riscaldamento, raffrescamento), della sanificazione giornaliera, dell’assicurazione dei locali.

A carico dell’Asst, invece, lo smaltimento dei rifiuti e il rimborso delle spese per pulizie, acqua, luce, riscaldamento, raffrescamento, manutenzione ordinaria.

© Riproduzione riservata