Crollo della Cremonese che perde a Crotone 3-1 e viene scavalcata in testa alla classifica dal Lecce, vittorioso sul Pisa. Conplice il successo del Frosinone sul Monza e in attesa della gara del Benevento, i grigiorossi rimangono al secondo posto. Allo Scida, la formazione chiude il primo tempo sotto di tre reti (Kargbo, autogol di Baez e Calapai) e nella ripresa trovano la via del gol con il solo Zanmacchia al 61′.

