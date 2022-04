Il sole splende sul lungomare di Crotone, dove risuonano le note delle canzoni Rino Gaetano, tra cui l’inno della squadra di casa, ll Cielo è sempre più blu: si apre così il giorno del match che vede la Cremonese in trasferta in Calabria per la terzultima giornata di campionato.

Per il Crotone e per i suoi tifosi questa è l’ultima spiaggia, dopo un anno in cui è andato tutto storto, nonostante la squadra non abbia giocato male. Molti imputano la maggior parte dei problemi all’allenatore, Modesto. Tra le persone che sul lungomare di Crotone aspettano le 15, ora in cui inizierà la partita, anche un crotonese che vive a Casalmaggiore, sebbene in questo periodo si trovi nella sua città natia per motivi di lavoro. Lui, con il cuore diviso a metà, da un lato spera nella salvezza del Crotone, dall’altra nutre grandi speranze anche per la Cremo.

La squadra di mister Pecchia, dal canto suo, è blindata tra le mura dell’hotel, in zona stadio. Arriverà all’Ezio Scida alle 13.40. E sarà, come sempre, sostenuta dai suoi tifosi: alcuni già arrivati, mentre altri in arrivo. Circa un centinaio, per ora, i biglietti acquistati.

Simone Arrighi – Laura Bosio

© Riproduzione riservata