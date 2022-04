La transizione ecologica e la lotta contro le disuguaglianze sociali saranno al centro dell’incontro con la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, venerdì sera alle 21.15 al Civico81 di via Bonomelli a Cremona. L’appuntamento è promosso nell’ambito del laboratorio “Cremona si può” voluto dal sindaco Gianluca Galimberti. Elly Schlein, già europarlamentare eletta nelle liste del Pd, presenterà il suo nuovo libro intitolato “La nostra parte” e dialogherà con il sindaco in un dibattito moderato dal nostro direttore Guido Lombardi.

Si possono fare scelte diverse, in grado di ridurre i divari e le emissioni, di migliorare la vita delle persone e del pianeta? Secondo Elly Schlein la risposta è sì, all’interno di un percorso che prevede – secondo la politica italiana con cittadinanza statunitense e svizzera – una visione ecologista, progressista e femminista. Nella visione di Schlein, infatti, non si può, infatti, lottare efficacemente contro le diseguaglianze se non si affronta al contempo l’emergenza climatica, che ne è concausa ed effetto. E, viceversa, non si può attuare una vera svolta ecologica senza accompagnare in essa la società intera, a partire dalle fasce più marginalizzate.

Redistribuire ricchezze, sapere, potere e accompagnare la conversione ecologica, restituire dignità al lavoro e superare il patriarcato, realizzando una società inclusiva: Elly Schlein prova a ricostruire il filo che unisce queste cinque sfide intrecciate in una visione che manca alla politica, ma si fa sempre più largo nelle mobilitazioni delle nuove generazioni e nella società. Per ciascuna di esse l’autrice raccoglie, racconta e formula proposte concrete, di respiro nazionale, europeo e globale. L’autrice le approfondirà venerdì sera a Cremona. Per partecipare all’incontro occorre scrivere una e-mail a comunicazione.galimberti@gmail.com

© Riproduzione riservata