Nel corso dell’ultima seduta, il Consiglio Direttivo dell’Associazione canottieri Bissolati, deliberando all’unanimità, ha provveduto alla attribuzione delle cariche a seguito delle ultime elezioni. Questa la sintesi:

• il Consigliere Amministrativo eletto con il maggior numero di voti Maurilio Segalini, in continuità con i precedenti due mandati, Presidente dell’Associazione

• il Consigliere Amministrativo Filippo Rizzi, in continuità con i precedenti due mandati, Vice Presidente Vicario

• il Consigliere Amministrativo Filippo Rizzi Vice Presidente Sportivo

• il Consigliere Amministrativo Daniele Poli Segretario

• Il Consigliere Amministrativo Roberto Andreani delegato alla Verifica dell’andamento finanziario/contabile

Sulla base dei risultati delle votazioni tenutesi sabato 9 e domenica 10 aprile u.s. ricordiamo inoltre che i Consiglieri dei Settori Sportivi ed Amatoriale/Ricreativo eletti sono:

• Fabio Fedeli Settore Nuoto e Pallanuoto

• Fulvio Rodini Settore Canottaggio

• Giorgio Salami Settore Canoa

• Matteo Subelli Settore Tennis

• Davide Pompini Settore Bocce

• Alessandra Bini Settore Amatoriale/Ricreativo con deleghe al Centro Estivo, all’Organizzazione dei Corsi Fitness estivi e invernali e alla Gestione della Palestra Soci e della Sala Tv.

• Moreno Pajerini Settore Amatoriale/Ricreativo con deleghe al Settore Voga in Piedi, alla Gestione delle Imbarcazioni Sociali (Yole e Venete) e alla Gestione della Palestra Soci e della Sala Tv.

