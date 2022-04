In vista della partita Cremonese-Ascoli, in programma allo stadio Zini il 30 aprile alle ore 14 (gara delicata e fondamentale per la classifica dei grigiorossi), il comune di Cremona e la polizia locale hanno emesso un’ordinanza che riguarda le limitazioni al traffico in alcune strade attorno allo stadio Zini. Coinvolte via Cardinal Massaia, via Lucchini, via Persico, via Gallazzi e via del Macello. Diversi poi i provvedimenti viabilistici nella fase di deflusso al termine della partita.

Per tutti i dettagli ecco l’ordinanza

