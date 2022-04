Concluse le assemblee informative, che hanno coinvolto 7 quartieri cittadini, per presentare e far conoscere i candidati in vista delle elezioni per il loro rinnovo in programma dal 7 al 28 maggio prossimi, ma anche per restituire quanto i comitati hanno realizzato in questi anni.

Questo percorso, previsto dal Regolamento dei quartieri, come sottolinea l’assessore Luca Zanacchi, “è un momento non solo informativo, ma significativo perché è parte di un percorso che punta al miglioramento della vivibilità di spazi e luoghi dei quartieri, nella consapevolezza che la necessità di un’attenzione ai contesti dove le persone vivono porta a costruire reti di cura del territorio, promuovendo la collaborazione tra cittadini e l’amministrazione”.

L’abitare infatti è un processo fatto di tempo, relazioni, luoghi e spazi, pratiche di cura e condivisione. Spesso però la partecipazione dei cittadini si dà per scontata, anche se le persone sono sempre più diverse per età, etnia, cultura, genere. D’altra parte il quartiere rappresenta il primo livello di comunità e ambito sociale e chi agisce nei quartieri sono soprattutto associazioni, gruppi, cooperative, circoli socioculturali, parrocchie ed oratori, sezioni locali di organizzazioni nazionali, attività commerciali ed imprenditoriali che hanno in comune la capacità di aggregazione.

Dopo gli ultimi due anni, particolarmente complessi, concluso il percorso informativo intrapreso, si riparte ora per i rinnovi dei Comitati di quartieri con le elezioni per le quali si sono presentati i seguenti candidati:

Comitato di Quartiere 1 – Risorgimento – Sant’Ambrogio – Incrociatello – via Sesto (7 candidati)

Leoni Lionella, Ferrari Roberto Dante, Manfredini Adriano, Mantovani Ilaria, Piacentini Giorgio, Zanoni Federico, Fievet Eric

Comitato di Quartiere 3 – Cavatigozzi – Picenengo – San Pedrengo (9 candidati)

Ferragni Luciano, Romani Edoardo, Lombardi Giovanni, Rizzi Giovanna, Ardigò Daniele, SoldiAnna Lucia, Stefania Lampugnani, Giorgio Soldi, Mariani Roberto

Comitato di Quartiere 4 – Cambonino (8 candidati)

Molardi Epifanio, Tacchini Paola, Benedini Katia, Abbruzzese Massimo, Compiani Cristian, Fogazzi Domenico, Croci Antonio, Lodigiani Matteo

Comitato di Quartiere 6 – Zaist – Annona – Lucchini – Stadio (7 candidati)

Castelli Remo, Arcaini Lucio, Beccari Gian Emilio, Afman Diana, Sforza Pier Luigi, Alquati Bonisoli Stefano, Ferrari Giulio

Comitato di Quartiere 11 – Cascinetto – Villetta – Concordia (10 candidati)

Romagnoli Francesca, Gatti Matteo Roberto, D’Auria Luca, Baldricchi Beatrice, D’Auria Laura, Zoppi Marco, Gamba Marco Riccardo, Principato Graziano, Ginevra Francesco, Serafini Valmi

Comitato di Quartiere 13 – Porta Romana – Largo Pagliari (10 candidati)

Oneta Margherita Teresa, Scarmi Anita, Boccali Donatella Maria, Bonali Giovanni, Galasi Simona, Frosi Enrica, Columbro Giovanni, Perati Giorgio, Bonvicini Damiano, Marcocchi Augusto

Comitato di Quartiere 15 – Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi (9 candidati)

Denti Elisa, Rizzi Graziano, Rodolfi Maurizio, Realini Massimo, Farina Nadia, Girardi Gilberto, Malinverno Giuliano, Salanti Aida, Raggi Alessandra

Per i Comitati di Quartieri 7 (Maristella) e 10 (Po), che non hanno raccolto il numero necessario di candidature, si valuteranno momenti d’incontro per mantenere comunque i necessari riferimenti territoriali e di comunicazione.

Quando e dove si vota

• 7 maggio dalle 14,30 alle 18,30 – Quartiere 1 Sant’Ambrogio – Oratorio di Sant’Ambrogio

• 7 maggio 16,30 all19,30 – Quartiere 3 Cavatigozzi – Teatro parrocchiale (atrio) in via Milano

• 14 maggio dalle 14,30 alle 18,30 – Quartiere 4 Cambonino – Sede del Comitato di Quartiere piazza A. Moro, 1; Quartiere 6 Zaist – sede del Comitato di Quartiere in via Fatebenefratelli, 2

• 28 maggio dalle 14,30 alle 18,30 – Quartiere 11 Cascinetto – CRAL dell’ASL in via Postumia, Quartiere 13 Porta Romana – Civico 81 di via Geremia Bonomelli, 81, Quartiere 15 Bagnara – Centro Civico di via Bagnara, 6.

Per votare si deve risiedere o possedere un’attività nel quartiere, essere iscritti all’Assemblea del Comitato e recarsi al seggio nelle date indicate, portando un documento di identità. Se non si è ancora iscritti all’Assemblea lo si può fare direttamente al momento del voto e si possono indicare sino a un massimo di 3 preferenze.

I Comitati di Quartiere sono organismi apartitici senza fini di lucro. Operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune e nel rispetto del regolamento comunale. La partecipazione è democratica, volontaria e gratuita.

