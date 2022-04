Cresce l’attesa per il match Cremonese-Ascoli, il penultimo del campionato, che vedrà uno Stadio Zini completamente sold-out, con 12.108 biglietti di cui 403 del settore ospiti. Ma sono molti anche coloro che guarderanno la partita da casa, oppure al bar con gli amici: molti locali si sono già attrezzati con tv e maxischermi, per mandare in onda l’incontro.

E la città fa sentire la propria vicinanza alla squadra, con bandiere e striscioni che sono comparsi sui balconi e nei giardini. Ad alzare la tensione di quest0 37° turno di serie B, il fatto che, con il verificarsi di una serie di concause, i grigiorossi oggi potrebbero già festeggiare un traguardo prestigioso, che manca ormai da 26 anni. Ma si tratta di uno scenario che presuppone in ogni caso la vittoria dei ragazzi di Pecchia.

Nell’ottica di tale speranza, oltre al pareggio tra Monza e Benevento nel big match di giornata, la Cremonese deve sperare che anche Pisa (impegnata in casa col Cosenza) e Brescia (di scena a Cittadella) non vincano.

© Riproduzione riservata