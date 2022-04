Due caprioli sono stati salvati nella mattinata di sabato al Porto Canale dal nucleo ambientale ittico-venatorio della Polizia Provinciale di Cremona, insieme ai Vigili del fuoco.

Uno due animali era in acqua e stava rischiando l’annegamento. Le operazioni di soccorso, iniziate poco prima delle 10 e conclusesi 20 minuti dopo, si sono concluse positivamente con il salvataggio dei caprioli e il loro rilascio in una zona limitrofa priva di pericoli. “Il salvataggio della fauna selvatica in difficoltà, unitamente alla protezione dell’ambiente e della biodiversità, è una delle priorità del nostro servizio” commenta il comandante della Polizia Provinciale, Salvatore Guzzardo.

