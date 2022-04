La seconda missione nello spazio di Samantha Cristoforetti è stata battezzata Minerva, un nome dai fortunati presagi: così infatti si chiama anche l’auto da corsa a guida autonoma modello Dallara AV-21 che nelle scorse ore ha battuto il record mondiale di velocità per questo tipo di vetture, sfrecciando a circa 310 km/h con il software di intelligenza artificiale sviluppato dal Team PoliMOVE del Politecnico di Milano guidato dal professore cremonese Sergio Savaresi, docente di Automazione e controllo dei veicoli.

Per tentare l’impresa il Team è volato negli Stati Uniti, riuscendo ad eseguire il test in un luogo prestigioso: il centro spaziale NASA di Cape Canaveral. Con l’occasione il gruppo è riuscito inoltre ad assistere al lancio del veicolo spaziale Crew Dragon Freedom. PoliMOVE parteciperà alla prossima competizione in programma a settembre, continuando a far progressi nel settore dei veicoli a guida autonoma, che hanno uno sviluppo tecnologico complesso ma enormi potenzialità per il futuro.

Federica Priori

