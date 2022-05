La penultima gara dell’anno e ultima trasferta della Vanoli Cremona, la vince il Banco di Sardegna Sassari per 98-82. La partita va come da pronostico, la Dinamo vince senza particolari sforzi e con lo scorrere della gara trovano sempre più spazio i giovani da ambo le parti, soprattuto per i cremonesi.

