Sono quindici le realtà cremonesi che esporrano a Cibus, una della principali rassegne a livello europeo in ambito alimentare, in programma da domani, martedì 3 maggio, nel quartiere fieristico di Parma. Un appuntamento che nell’edizione 2021 si era tenuto in settembre causa pandemia, ma che questa settimana torna nella sua formula classica.

Quindici come detto le aziende del nostro territorio a portare alta la bandiera del “made in Cremona”. Per citarne alcune: da Adamas Caviar, il caviale di Pandino, alla Latteria Soresina, passando per l’Oleificio Zucchi e il mais corvino di Carlo Eecchia. E ancora i formaggi di Auricchio e di Plac, i dolci di Rivoltini, e la Casalasco Società Agricola, che festeggerà per l’occasione i 40 anni del marchio Pomì.

Si tratta di una vera occasione di rilancio: Cibus 2022, infatti vedrà il ritorno dei buyer esteri, provenienti da Stati Uniti d’America, America Latina, Europa, Medio Oriente e alcuni Paesi asiatici. L’inaugurazione avverrà con il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli.

L’elenco degli espositori cremonesi

Casalasco Societa’ Agricola Spa

Fieschi Dal 1867 – I.T.C. Srl

Galletti Aurelio E C Snc

Gennaro Auricchio Spa

La Cicogna Srl

Latteria Soresina S.C.A.

Mad One Srl

Mais Corvino Srl

Martinorossi Spa

Oleificio Zucchi Spa

Produttori Latte Associati Cremona – P.L.A.C.

Regalpack Srl

Rivoltini Alimentare Dolciaria Srl

Salmo Pan Srl – Adamas Caviar

Top Single Service Srl

