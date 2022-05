Si è aperto il concorso letterario, organizzato dalla Consulta provinciale di Cremona e da Proworld srls, per la memoria di Daniele Merlini.

Il concorso letterario avrà per oggetto la produzione di un elaborato personale, partendo dalla lettura di tre diverse tracce (di cui ne andrà scelta una), in cui si affrontano, attraverso una rielaborazione personale, i temi proposti dalla commissione.

La partecipazione è libera per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Cremona, che potranno registrarsi attraverso il presente link, a partire dal primo di maggio, sino alle ore 23:59 del 20 maggio. Il concorso si articola in 3 categorie, ciascuno inerente a una delle 3 tracce proposte; saranno

premiati, pertanto, gli studenti che si classificheranno, in base al giudizio della commissione

di valutazione, nella prima, seconda e terza posizione di ogni categoria. I premi in denaro saranno ripartiti come di seguito:

1. Primo classificato (di ogni categoria): 500 euro

2. Secondo classificato (di ogni categoria): 300 euro

3. Terzo classificato (di ogni categoria): 200 euro

