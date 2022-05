La Commissione del Distretto 2050 del Rotary International “Una certa età”, è attiva da diversi anni per promuovere e sostenere iniziative utili alle persone anziane e agli addetti ai lavori. La Commissione è composta dal coordinatore, Alceste Bartoletti (Rotary Cremona), Palmiro Alquati (Cremona Po), Deodato Assanelli (Brescia Nord), Cristiano Crotti (Cremasco San Marco), Adriano Dellanoce (Rivolta d’Adda Gerundo) e Luigi Mochi (Pavia Ticinum). Anche quest’anno ha voluto dare il suo contributo organizzando il Convegno dal titolo: “Una certa età: solitudine e…dintorni”, che si svolgerà sabato 7 maggio, dalle ore 9,30 alle 12,00, presso Il lago dei cigni, in via delle Industrie, 28 a Cremona.

Il Convegno, moderato da Cristiano Crotti, medico chirurgo, specialista in idrologia medica, avrà come relatori Michele Davide Sinigaglia, Questore di Cremona, che parlerà di “Sicurezza a 360°, anche nel web”, Vittorio Pellegri, presidente ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) Provinciale Cremonese e di ANAP Lombardia e membro di Giunta Nazionale, che tratterà il tema “Welfare: limiti, criticità, proposte di interventi”, Pietro Pontremoli, dottore in filosofia e psicologia, Università N. Cusano, formatore internazionale del Rotary (Pavia-Minerva) che interverrà su “Solitudine e nostalgia. Malattie o sentimenti?” ed infine Vitalba Paesano, giornalista, editore della testata online www.grey-panthers.it, che relazionerà su “L’età conquistata, come viverla al meglio. Esperienza digitale e qualità di vita”. Il Convegno è aperto a tutti e per informazioni si può contattare Adriano Dellanoce, 335-6263734.

© Riproduzione riservata