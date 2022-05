Da sempre è un leit motiv l’isolamento di Cremona dalle maggiori vie di comunicazione, sia stradali che ferroviarie. Sembra ancora in alto mare la realizzazione della autostrada Cremona Mantova, e ci vorranno tempi lunghi per il raddoppio ferroviario sulla Milano Cremona Mantova; molto probabilmente, infine, la prossima sarà un’estate ancora priva del collegamento diretto con la Versilia, con la “Freccia” soppressa ormai da anni a causa di infiniti lavori sulla tratta appenninica. In questo contesto, qualcosa di muove in tempi rapidi solo sul fronte del trasporto privato su gomma. In vista dell’estate, FlixBus anuncia di aver portato a 25 il numero delle località collegate con la città del Torrazzo, con tratte regionali con cui è possibile arrivare senza alcun cambio a Brescia (raggiungibile in 50 minuti di autobus), Bergamo (a un’ora e 40 minuti), oltre che direttamente al terminal di Milano Lampugnano, nodo strategico di intermodalità.

Oltre che a Cremona, FlixBus potenzia la rete sull’intero territorio lombardo, ampliando le rotte con importanti località delle regione e gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio.

In linea con la volontà di supportare attivamente il turismo incoming e contribuire a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico locale, la società lancia anche i primi collegamenti interni alla Lombardia, offrendosi come soluzione di viaggio ideale anche per chi arriva dall’estero grazie a un sistema di prenotazione pratico e immediato, disponibile in 30 lingue anche su sito e app.

A sua volta, il consolidamento in Lombardia rientra in una generale espansione della rete a livello nazionale, perseguita, come sempre, nel rispetto di un esaustivo protocollo di sicurezza e con un occhio di riguardo per i medi e piccoli centri: non a caso, il 40% delle fermate FlixBus in Italia si trova in località con meno di 20.000 abitanti.

Con questi primi collegamenti regionali, che si aggiungono, fra gli altri a quelli attivi con rinomati centri universitari come Parma, Reggio Emilia e Modena, FlixBus continua a perseguire il duplice obiettivo di agevolare gli spostamenti di chi parte dal territorio, e, allo stesso tempo, veicolare, i flussi di visitatori lungo itinerari meno noti, creando opportunità per il turismo locale.

© Riproduzione riservata