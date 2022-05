La Cremonese ha reso noto che la cerimonia di premiazione della Cremonese per la conquista della Serie A, organizzata da Lega B e originariamente in programma per domani sera, domenica 8 maggio, allo Stadio “Zini”, è stata rinviata a causa delle condizioni meteo non favorevoli. Analogamente è spostato a data da destinarsi anche il “Gioventù Grigiorossa Day”, in programma sempre allo Zini.

