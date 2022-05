Due appuntamenti di grande cultura lunedì 9 maggio all’Adafa di Cremona. Si parte nel pomeriggio, con la presentazione del libro “Io la Musica Son” realizzato da Roberto Fiorentini e Roberto Codazzi, con il ricco apparato fotografico di Danilo Codazzi (editore Fantigrafica). Se ne parla alle 17,3 presso la sede dell’associazione. Gli autori saranno introdotti da Fulvio Stumpo. L’ingresso è libero. Per la prima volta il volume raccoglie in uno studio scientifico organico le iconografie musicali di 13 chiese di Cremona, in un arco storico che va dal Medioevo al Settecento, svelando centinaia di opere d’arte che raccontano l’evoluzione degli strumenti musicali, analizzando il passaggio dai primitivi strumenti a corda al violino moderno, e non solo. E le curiosità sono davvero molte.

Lunedì sera alle 21, invece, al Teatro Filo (piazza Filodrammatici 4) si terranno delle lezioni-concerto dedicate alle sonate del pianoforte del maestro Federico Porcelli, intitolate ‘Beethoven, dalla forma al sublime’. L’ingresso è gratuito. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona onlus, ‘Donare per crescere’ e dall’Adafa.

