Una domenica con un meteo che sembra autunnale per Cremona, ma poco importa: ormai i cremonesi lo sanno, il cielo è a strisce grigiorosse. La gioia è incontenibile. Su palazzo comunale la bandiera ci ricorda che è tutto vero, la cremonese è in serie A. Qua e là in città e in provincia spuntano striscioni e stendardi, anche nelle vetrine di negozi e bar si respira l’entusiasmo. e c’è anche chi si commuove “questa è davvero una gioia che unisce tutti”.

Il servizio di Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata