L’Otorinolaringoiatria dell’Asst di Cremona propone un ciclo di quattro incontri di aggiornamento dedicati all’Otorinolaringoiatria e medicina generale. Il primo appuntamento si terrà martedì 24 maggio alle ore 16.50 a Palazzo Trecchi (Cremona) e sarà dedicato a “Rinologia e patologie faringee”.

Diretto da Luca Pianta (direttore dell’U.O. di Otorinolaringoiatria Asst Cremona) il corso intende ripercorrere gli aspetti diagnostici e terapeutici delle patologie di comune interesse (per lo più mediche infiammatorie e infettive) alla luce delle più recenti evidenze.

Si discuterà degli aspetti diagnostici di base di patologie di interesse specialistico (neoplastiche e chirurgiche in generale) condividendo coi medici di medicina generale indicazioni su segni e sintomi d’allarme per massimizzare le possibilità di diagnosi precoce e per un invio corretto allo specialista di riferimento. Il corso prevede momenti di interattività tra audience e relatori mediante utilizzo di televoter: i partecipanti accederanno ad un web link con un codice, per poter esprimere opinioni e porre domande utilizzando il proprio smartphone.

L’evento prevede l’attribuzione dei crediti Ecm per la figura del Medico Chirurgo specializzato in Medicina Generale (Medici di Famiglia). La partecipazione è gratuita (fino ad un massimo di 50 persone): occorre iscriversi entro e non oltre venerdì 13 maggio 2022.

