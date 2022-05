Continuano le celebrazioni per la storica promozione della Cremonese in Serie A. Il club, i giocatori e lo staff hanno infatti ricevuto l’abbraccio anche di sponsor e partner in una serata al Relais Convento di Persico Dosimo. “Come Cremonese – ha detto il dg Paolo Armenia – ringrazio a nome anche del Cavalier Arvedi i nostri sponsor per festeggiare insieme a noi questo risultato. Arrivare in Serie A non è facile: oggi siamo molto felici di essere una con voi a gioire”. Sponsor alcuni dei quali seguono e appoggiano la società da diverso tempo, mantenendosi fedeli nel proprio impegno. La serata è proseguita con la proiezione dello speciale della cavalcata grigiorossa realizzato da Cremona1, con il buffet e il tradizionale taglio della torta.

