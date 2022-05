Pomeriggio movimentato, quello di oggi, al centro commerciale CremonaPo. Verso le 17 un uomo ha rubato dei capi di abbigliamento da un negozio, ma quando ha cercato di andarsene è stato fermato dalla guardia. A quel punto il ladro, davanti agli occhi di numerosi testimoni, ha iniziato a dare in escandescenze, avventandosi contro il sorvegliante. Il malvivente, fermato dalla guardia, ha cominciato a dare in escandescenze, aggredendo e spintonando l’addetto alla sicurezza. Nel frattempo è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura che hanno fermato il ladro, condotto negli uffici di via dei Tribunali. La sua posizione è al vaglio. Per lui potrebbe profilarsi l’accusa di rapina impropria.

Sara Pizzorni

