Malore mentre raccoglie pomodori a Stagno Lombardo: 19enne in codice rosso all’Ospedale di Cremona

Un giovane di 19 anni si è sentito male mentre era impegnato nella raccolta dei pomodori in un campo a Stagno Lombardo. L’allarme è scattato verso le 17 di domenica quando i colleghi che erano con lui nel campo hanno chiamato l’ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Cremona in codice rosso con l’elisoccorso.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Casalmaggiore e i tecnici di Ats Val Padana, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare le condizioni in cui si è verificato l’episodio.

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