Biometano a Casanova, Vezzini si difende: “Il Comune unico ente a dare parere negativo”

Il progetto di riconversione dell’ex impianto a biogas in uno nuovo per la produzione di biometano a Casanova del Morbasco continua a incontrare un netto rifiuto da parte dei residenti, che giudicano l’intervento inadatto al territorio e potenzialmente impattante sulla qualità della vita. La tensione è tornata a crescere dopo la decisione del Tar di Brescia, che ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sesto ed Uniti contro l’autorizzazione concessa alla realizzazione dell’impianto. Il tribunale amministrativo ha dichiarato il diniego tardivo.

Prova a fare chiarezza, premettendo che rispetto al tema delle rinnovabili la normativa è complessa, il sindaco Carlo Vezzini: “Il Comune, in questo momento, attraverso il proprio legale, sta analizzando la sentenza. Abbiamo tempo fino al 18 ottobre per un eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Ci tengo anche a dire che il Comune di Sesto, che aveva aperto una conferenza di servizi, è stato l’unico soggetto che ha esplicitamente espresso parere negativo”. E sul malcontento dei residenti di Casanova, considerando anche il fatto che ad oggi Agripower, società del gruppo A2A incaricata di portare avanti l’intervento. potrebbe, se volesse, già costruire, il sindaco risponde così: “Capisco le proteste, la posizione di Casanova è sempre stata chiara e netta e c’è stato anche un confronto. Ricordo che il proponente ha deciso di realizzare un impianto più piccolo rispetto al progetto originario. Noi abbiamo espresso tutte le criticità di questo impianto, non ce le rimangiamo, sono quelle che abbiamo evidenziato sia nella pratica provinciale sia nella pratica legata all’iterato autorizzativo comunale”.

Infine, sull’eventualità da parte del Comune di agire comunque in autotutela per difendere la comunità, Vezzini sostiene che “questa strada è poco percorribile”.

© Riproduzione riservata