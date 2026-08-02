Cronaca Oggi alle 19:24 Morte di Savina Baiocchi: per il 23enne l’ipotesi di reato è omicidio stradale Gli inquirenti attendono gli esiti degli esami tossicologici e delle consulenze tecniche per chiarire le cause dell'incidente costato la vita alla 56enne Savina Baiocchi

Cristina Baiocchi e il luogo dell'incidente sulla sp tra San Vito e Cignone e i rottami delle auto