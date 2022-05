Cremona sempre più family-friendly: il parco delle Colonie Padane ospiterà nel fine settimana del 28-29 maggio il primo Festival delle Trottole, evento organizzato da Energia Ludica, associazione che si occupa di educazione attraverso il gioco. E’ la prima edizione in assoluto e si svolgerà dalle ore 10 alle 19, rivolta essenzialmente ai bambini ma anche a tutti coloro che amano i giochi della tradizione.

Durante l’intero weekend di Festival saranno esposte le creazioni dei migliori trottolai d’Italia, veri e propri artisti delle creazioni in legno; i ludobus che animeranno il parco con i loro giochi tradizionali, le piste di trottole su cui sfidarsi in battaglie e tornei ed un mercatino artigianale. Oltre 400 le postazioni di particolarissimi giochi, sempre in legno.

Ci sarà una piccola mostra dedicata al progetto “Trottolarte”, il concorso indetto per le classi dell’indirizzo grafico del Liceo Artistico Stradivari.

Nel pomeriggio aprirà l’esposizione delle creazioni dei migliori Trottolai d’Italia e si continuerà con le premiazioni dei concorsi a cui hanno partecipato le classi delle scuole primarie e secondarie di Cremona: “Storie di Trottole”, scritte e disegnate dai bambini delle classi elementari, e i giochi degli “Inventori di giochi” delle classi medie.

Si svolgeranno inoltre le Olimpiadi Della Trottola, a cura del più grande lanciatore di trottole italiano, Rocco Cosca, che insegnerà come lanciare la trottola acrobatica e saranno organizzati spettacoli di trottole acrobatiche e teatro di strada, con artisti provenienti da tutta Europa.

Saranno presenti anche i giochi da tavolo della “Buca del Coboldo”, associazione che divulga e promuove il gioco e la cultura ludica come forma di divertimento e di aggregazione sociale.

L’evento segna il ritorno alla piena operatività del parco delle Colonie Padane, dove sono attivi anche i percorsi del Parco Avventura, gestito dalla cooperativa Gamma.

Maggiori info al sito: Festival delle Trottole – CREMONA 28-29 MAGGIO 2022

