Terremoto in Forza Italia, dove è guerra aperta tra l’ala liberale fedelissima a Berlusconi e la componente di provenienza cattolica. Da ieri il cremonese Massimiliano Salini non è più commissario regionale di Forza Italia; al suo posto è stata nominata la senatrice Licia Ronzulli, un avvicendamento che era nell’aria ma che avrebbe dovuto concretizzarsi dopo le elezioni amministrative del 12 giugno. Qualcosa invece ha fatto accelerare la decisione del cavaliere. Soltanto ieri, sabato, Silvio Berlusconi aveva nominato Salini responsabile per i Rapporti con le associazioni imprenditoriali e gli imprenditori e contestualmente gli aveva revocato la carica di commissario regionale di Forza Italia. Questa mattina, con una stringata nota stampa, l’eurodeputato Salini annuncia di non intendere accettare la nuova carica.

“La decisione – afferma l’ex presidente della Provincia di Cremona – mi è stata resa nota nella giornata di sabato senza che tale comunicazione fosse accompagnata da alcuna motivazione plausibile. E’ doveroso, da parte mia, comunicare che, sorpreso e amareggiato da tale decisione, ho esplicitamente declinato da subito la nomina a responsabile Fi per i rapporti con le associazioni imprenditoriali”.

