Incidente, verso le 19 di domenica, sulla strada provinciale 39, in territorio di Soncino. Una donna di 35 anni al volante della sua auto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che è finito in un fosso. L’automobilista è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118, ma poi si è deciso di chiedere l’intervento dell’elisoccorso da Brescia. La donna è ricoverata all’ospedale di Cremona in codice giallo.

