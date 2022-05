Venerdì 20 maggio (ore 21) l’Auditorium Giovanni Arvedi ospita la voce eclettica di Sergio Cammariere, al suo debutto con un progetto in esclusiva per CremonaJazz nel quale l’artista calabrese è affiancato per la prima volta da due dei più importanti musicisti del panorama musicale internazionale, Alfredo Golino alla batteria e Ares Tavolazzi al contrabbasso.

Le molteplici sonorità del trio compongono un variegato ventaglio di melodie e colori, in una perfetta combinazione fra momenti di poesia e atmosfere jazz e bossanova, grazie alla scelta accurata del repertorio che rende omaggio a mostri sacri quali Burt Bacharach, Keith Jarrett e Don Grolnick, oltre a proporre brani dello stesso Cammariere. L’artista recupera infatti dal baule dei ricordi i suoi successi più acclamati: da Tempo perduto a Via da questo mare, fino a Tutto quello che un uomo, brano quest’ultimo che, alla prima partecipazione di Cammariere a Sanremo (nel 2003), ottiene il terzo posto in gara, il premio della critica e quello come migliore composizione musicale.

